Auch wenn es schon viele Jahre her ist: Diese Rückrufaktion wird Jörg Tappeser nie vergessen. Etwa 2013 mussten zahlreiche Bleispeichersysteme eines deutschen Herstellers getauscht werden. Der Geschäftsführer von Solartechnik Tappeser und seine Frau Anja tauschten über Wochen etwa 40 Systeme bei ihren Kunden aus. Ein Bleiakku wog 78 Kilogramm, ein Speichersystem hatte entweder vier oder acht Akkus. Die beiden bauten sie beim Kunden ab, mussten die schweren Teile teils mit einer umgebauten Sackkarre aus dem Keller nach oben bringen, dort verpacken und auf die Abholung warten. "Das hat mindestens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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