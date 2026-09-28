FRANKFURT (dpa-AFX) - Getrieben vom Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten hat ein angehobener Umsatzausblick am Montag die Aktien von Redcare Pharmacy hochspringen lassen. Die Titel der Online-Apotheke setzten sich am Nachmittag mit einem Kurssprung um zuletzt 8,6 Prozent an die Spitze im Kleinwerte-Index SDax .

Mit einem Spitzenanstieg, der fast zehn Prozent groß war, kratzte der Kurs am September-Hoch von 66,85 Euro. In der Spitze hatten dazu nur 50 Cent gefehlt. Charttechnisch versucht die Aktie erneut, über die kurz- bis mittelfristig relevante 50-Tage-Linie zu klettern. Diese liegt im Vergleich zu anderen Linien mit Laufzeiten von 21, 100 oder 200 Tagen am höchsten.

Dank des E-Rezept-Booms in Deutschland soll der Umsatz 2026 nun um 16 bis 18 Prozent steigen. Das ist jeweils ein Prozenzpunkt mehr als zuvor. Treiber sind die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, die in Deutschland in diesem Jahr nun 730 bis 760 Millionen Euro erreichen sollen./tih/jha/