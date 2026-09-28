Aberdeen Investments führt KI-Modell für maschinelles Lernen ein, um den Weg zu den US-Zwischenwahlen aufzuzeigen. Das neue Prognose-Tool deutet darauf hin, dass die Republikaner die Kontrolle über den Senat wahrscheinlich knapp behaupten werden. Das Global-Macro-Team von Aberdeen Investments hat ein neues, auf maschinellem Lernen basierendes Wahlmodell entwickelt. Dieses kombiniert politische, wirtschaftliche und Wählerstimmungsdaten, um zu analysieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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