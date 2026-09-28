NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 445 auf 415 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajat Gupta kappte seine Absatzerwartungen für das dritte Quartal und trägt damit der ausgeprägten Schwäche in China Rechnung, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 20:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US88160R1014
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 20:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US88160R1014
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