Berlin - Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew bietet Deutschland eine engere Rohstoff- und Industriekooperation an. "Kasachstan fördert bereits 21 der 34 für Europa strategisch wichtigen Rohstoffe, darunter Lithium, Silizium, Kobalt, Niob, Wolfram und Kupfer", schreibt Tokajew in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt". Diese Rohstoffe seien zentral für Energiewende, Industrie, Mikroelektronik und digitale Technologien.
"Wir bieten Deutschland verlässliche Lieferungen an und schlagen den Aufbau gemeinsamer Wertschöpfungs- und Produktionsketten vor: von der geologischen Erkundung und Gewinnung über die Verarbeitung und Komponentenfertigung bis zur Wiederverwendung", so der kasachische Präsident. Tokajew ist ab Mittwoch in Berlin beim Deutsch-Kasachischen Wirtschaftsforum.
Besonders große Chancen für eine Kooperation sieht Tokajew bei kritischen Mineralien, Metallurgie, Petrochemie, Lebensmitteln und im Schienenfahrzeugbau.
"Wir bieten Deutschland verlässliche Lieferungen an und schlagen den Aufbau gemeinsamer Wertschöpfungs- und Produktionsketten vor: von der geologischen Erkundung und Gewinnung über die Verarbeitung und Komponentenfertigung bis zur Wiederverwendung", so der kasachische Präsident. Tokajew ist ab Mittwoch in Berlin beim Deutsch-Kasachischen Wirtschaftsforum.
Besonders große Chancen für eine Kooperation sieht Tokajew bei kritischen Mineralien, Metallurgie, Petrochemie, Lebensmitteln und im Schienenfahrzeugbau.
© 2026 dts Nachrichtenagentur