Dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE zufolge waren zum Ende des ersten Halbjahres 2026 in Deutschland 19,2 Gigawatt Batteriespeicher-Leistung installiert. Eine Verdoppelung dieser Leistung könnte die Kosten der Energiewende deutlich reduzieren - sofern die Speicher allesamt marktorientiert betrieben werden. Das zeigt eine Simulation, die das Fraunhofer ISE für den Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) und den Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) durchgeführt hat. Die Fraunhofer-Forscher haben mithilfe einer komplexen mathematischen Optimierung simuliert, wie sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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