NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 24,60 auf 27,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Adam Berlin sieht auch nach dem starken Lauf der Aktien zunächst noch etwas Potenzial, wie er am Montag in seinem Branchenkommentar schrieb. Das Geschäft laufe stark und das Management habe die Zuversicht hinsichtlich der Ziele für das dritte Quartal bestätigt. Mit Blick auf die Profitabilität im Gesamtjahr sieht Berlin sogar Überraschungspotenzial. In der Aktienbewertung sei dies aber weitgehend eingepreist./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000077919
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