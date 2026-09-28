Es war am Morgen ein klar definierter Biotech-Katalysator: sharedealsPlus-Experte Eric hatte die Community frühzeitig auf die unmittelbar bevorstehenden, chancenreichen Phase-3-Daten der DAYBREAK-Studie von Kodiak Sciences hingewiesen und zugleich herausgearbeitet, worauf es bei der Interpretation ankommen würde. Nur eine Stunde später veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse - und die Aktie reagierte vorbörslich mit einem extrem steilen Kurssprung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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