Die Evotec-Aktie startet mit leichten Gewinnen in die neue Woche und notiert aktuell bei rund 2,83 €. Von einer echten Entspannung kann dennoch keine Rede sein, denn der Titel bewegt sich weiterhin nur knapp oberhalb seiner jüngsten Verlaufstiefs und der übergeordnete Abwärtstrend bleibt klar intakt. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob sich hier zumindest eine erste Stabilisierung entwickelt oder mit 2,43 € schon bald die nächste Unterstützung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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