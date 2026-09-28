Eine neue Fraunhofer-Simulation hat ergeben, dass zusätzliche 20 GW Batteriespeicher in Deutschland zu deutlich weniger Hochpreisstunden führen würden. Der Marktwert für Solarstrom würde um 35 Prozent steigen und das senkt den EEG-Förderbedarf um 1,2 Milliarden Euro pro Jahr. Batteriespeicher können extreme Börsenstrompreise deutlich eindämmen und den Förderbedarf für Strom aus erneuerbaren Energien senken. Das zeigt eine neue Simulation des Fraunhofer ISE auf Basis realer Kauf- und Verkaufsgebote ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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