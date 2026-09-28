Die RWE-Aktie gehört in der aktuellen Phase zu den stärksten Titeln innerhalb des DAX. Bereits in zurückliegenden, von Turbulenzen und Verunsicherung geprägten Börsenphasen gehörten Aktien von Versorgern zu den von Anlegern gesuchten Werten.Kurzum: Die RWE-Aktie überzeugt fundamental und auch charttechnisch. Aber sie wirkt noch ein wenig gehemmt und limitiert. Um den Knoten zu lösen, muss es über einen wichtigen Widerstandsbereich gehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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