Neu-Isenburg (ots) -- Was für ein Lauf: Papa Wutz hat den BMW BERLIN-MARATHON erfolgreich gemeistert und gemeinsam mit Six-Star-Medaillist Thomas Eller für viel Aufmerksamkeit für Kinder mit Hörbehinderung gesorgt.- Berlin im Marathon-Fieber: Schon die Tage vor dem großen Rennen sorgten Papa Wutz, Peppa und Schorsch für strahlende Gesichter bei kleinen und großen Fans.- Gemeinsam mit Hasbro, Smyths Toys Superstores und tonies setzten die Aktivitäten rund um den BMW BERLIN-MARATHON ein Zeichen für mehr Aufmerksamkeit für Kinder mit Hörbehinderung- Spenden gehen über die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." für den BundesElternverband gehörloser Kinder e. V.Papa Wutz eroberte die Publikumsherzen beim BMW BERLIN-MARATHON! Gemeinsam mit dem tauben Rekord-Läufer Thomas Eller lief der beliebte Serien-Papa aus PEPPA PIG über die Ziellinie. Hinter der Aktion steckte mehr als nur Spaß: Thomas Eller und Papa Wutz machten auf die Situation von Kindern mit Hörbehinderung aufmerksam. Unterstützt von Partnern wie Hasbro, Smyths Toys Superstores und tonies warben sie im Namen der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." für Spenden für den BundesElternverband gehörloser Kinder e. V.Am Sonntagmorgen, 27. September 2026, wurde es ernst: Papa Wutz und Thomas Eller starteten beim Berlin-Marathon. Gemeinsam hatten sie sich auf den Lauf vorbereitet und am Kölner Rheinufer trainiert. Nun ging es über 42,195 Kilometer durch die Hauptstadt. Vor der beeindruckenden Kulisse Berlins - vorbei an Wahrzeichen wie dem Brandenburger Tor und dem Fernsehturm liefen beide mit 56.187 Läuferinnen und Läufer aus 162 Nationen und unter dem Jubel tausender Fans, getragen von der einzigartigen Marathon-Atmosphäre, ins Ziel. Große und kleine Fans jubelten am Straßenrand und konnten den Standort ihres Favoriten Papa Wutz live über die BMW BERLIN MARATHON-App verfolgen. Dieses erreichte Papa Wutz nach 05:46:57 Stunden und stellte damit seine persönliche Bestzeit auf. Im Vergleich zu seinem Lauf beim London Marathon (05:51:53 Stunden) verbesserte er seine Zeit um knapp fünf Minuten. Thomas Eller lief die Strecke in 2:48:49 Stunden und erzielte damit seine zweitschnellste Marathonzeit überhaupt. "Die Stimmung entlang der Strecke und die vielen Menschen, die uns angefeuert haben, haben diesen Lauf zu einem besonderen Erlebnis gemacht. Noch wichtiger ist, dass wir mit unserem gemeinsamen Lauf auf Kinder aufmerksam machen konnten, die mit einer Hörbehinderung aufwachsen. Dafür hat sich jeder Kilometer gelohnt. Unser Dank gilt allen, die diesen Lauf unterstützt und mit uns gefeiert haben", hieß es seitens des Hasbro-Organisationsteams.Laufen für die Unterstützung gehörloser Kinder und ihrer FamilienDer BMW BERLIN-MARATHON fand in diesem Jahr am Weltgehörlosentag statt. Ein passender Anlass, um das Thema Taubheit und Hörbehinderung bei Kindern in den Fokus zu stellen und Spenden zu sammeln. Mit den Spenden unterstützt die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." den BundesElternverband gehörloser Kinder e. V., der hörbehinderte Kinder und ihre Familien begleitet. Die Partner Hasbro, Smyths Toys Superstores und tonies sind mit eigenen Spenden dabei."Ein Marathon für Kinder, die im Alltag oft ganz andere Hürden überwinden müssen. Der Einsatz von Papa Wutz und Thomas Eller ist großartig. Sie haben mit jedem einzelnen Kilometer Aufmerksamkeit für Kinder mit Hörbehinderung geschaffen und gezeigt: Diese Kinder sollen gehört, gesehen und bestmöglich unterstützt werden. Ein riesiges Dankeschön an alle, die mitgelaufen, mitgefiebert und vor allem mit ihrer Spende dazu beigetragen haben, betroffenen Kindern und ihren Familien ganz konkret zu helfen", so Wolfram Kons, Vorstand der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.".Unterstützung bietet auch die aktuelle Story in der TV-Serie PEPPA PIG, die bei TOGGO sowie auf RTL+ zu sehen ist, denn: Peppas kleiner Bruder Schorsch lebt seit kurzem mit einer diagnostizierten mittelgradigen Schwerhörigkeit und trägt ein Hörgerät.Ein oinktastisches Wochenende voller Marathon-FieberDas Marathon-Wochenende begann für Marathon-Begeisterte und Papa Wutz bereits am Freitag auf der Marathon-Expo am ehemaligen Flughafen Tempelhof. Unter den Augen begeisterter Fans reihte sich Papa Wutz in die Warteschlange vor den Schaltern ein, um seine offizielle Startnummer abzuholen. Gut sichtbar prangte der Name "Papa Wutz" auf seinem Laufshirt. Als Sports Community Convention brachte die Marathon-Expo Marken, Running-Produkte, Innovationen und Angebote rund um Sport, Fitness, Gesundheit und Lifestyle zusammen und stimmte Läufer wie Besucher auf das bevorstehende Sportwochenende ein.Peppa und Schorsch jubelten beim Bambini-MarathonAm Samstag ging es sportlich weiter: Papa Wutz' Sprösslinge Peppa und Schorsch waren auch vor Ort, um den Familienvater und Läufer Thomas Eller während des Marathon-Wochenendes zu unterstützen. Beim Bambini-Lauf auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof sorgten die beiden Schweinchen für gute Stimmung bei den jüngsten Marathon-Fans und gingen auch selbst kurz auf die Strecke. Der Bambini-Lauf richtete sich an Kinder, die auf kurzen Distanzen erste Lauferfahrungen sammeln. Neben den Läufen konnten die kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei verschiedenen Mitmachaktionen unter anderem Motivationsplakate für die Läuferinnen und Läufer gestalten. Auch Giveaways und Aktivitäten vom Partner tonies, Staedler und Egmont gehörten zum Programm. Eine Spendenbox zur Unterstützung der guten Sache war dort ebenfalls aufgestellt.Papa Wutz jubelt beim Mini-Marathon mit GebärdenPapa Wutz war währenddessen bereits am Potsdamer Platz im Einsatz und feuerte dort gemeinsam mit dem als Lehrer tätigen Thomas Eller dessen Schulklasse von der LVR-David-Ludwig-Bloch-Schule in Essen beim Mini-Marathon mit ein paar angelernten Gebärden an. Die hörbehinderten Nachwuchsläuferinnen und -läufer gingen auf die 4,2195 Kilometer lange Strecke, die genau einem Zehntel der klassischen Marathon-Distanz entspricht. Insgesamt waren 11.100 Schülerinnen und Schüler für den Mini-Marathon registriert. Papa Wutz sorgte dabei für zusätzliche Motivation und begleitete die Kinder beim Start in ihr eigenes Marathon-Erlebnis.Feierliche Scheckübergabe im ZielbereichNach dem Marathon am Sonntag waren Thomas Eller und Papa Wutz mehr als glücklich. Bei der anschließenden Siegerehrung wurde zudem die gemeinsame Spendenaktion mit Hasbro, Smyths Toys Superstores und tonies gewürdigt und der Spendenscheck an "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." überreicht. Nach der feierlichen Übergabe im Ziel durfte sich Papa Wutz im Athletenbereich die wohlverdiente Ruhe gönnen - stolz darauf, Teil dieses unvergesslichen BMW Berlin-Marathons gewesen zu sein.Weitere Spenden sind noch möglich: https://wirhelfenkindern.rtl.de/spenden/papa-wutzDas Bildmaterial finden Sie in unserem Presseportal (https://hasbro.gamespress.com/de) zum Download. Bitte beachten Sie, dass Sie sich zur Nutzung einmalig anmelden müssen. © HasbroPressekontakt:PSM&W Kommunikation GmbHTel. 069 / 970705 - 0hasbro@psmw.deOriginal-Content von: HASBRO Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9647/6360693