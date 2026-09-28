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Asset Standard
28.09.2026 15:30 Uhr
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Dr. Matthias Ramser (Reichmuth & Co): Marktkommentar 4. Quartal 2026

25.09.2026 -

Höhere Zinsen und KI-Boom: Wie geht es an den Märkten weiter?

Höhere Zinsen, geopolitische Unsicherheit und zunehmende Zweifel am KI-Boom sorgen derzeit für mehr Nervosität an den Aktienmärkten. Wir rechnen kurzfristig mit stärkeren Schwankungen, bleiben mittelfristig für Aktien aber zuversichtlich. Im KI-Boom setzen wir weiterhin auf Profiteure des KI-Ausbaus, vermehrt auf erfolgreiche Anwender sowie auf Diversifikatoren, die das Portfolio robuster machen.

Erfahren Sie mehr im Video "Marktkommentar 4. Quartal 2026"
© 2026 Asset Standard
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.