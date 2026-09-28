Dr. Matthias Ramser (Reichmuth & Co): Marktkommentar 4. Quartal 2026

25.09.2026 -Höhere Zinsen und KI-Boom: Wie geht es an den Märkten weiter?
Höhere Zinsen, geopolitische Unsicherheit und zunehmende Zweifel am KI-Boom sorgen derzeit für mehr Nervosität an den Aktienmärkten. Wir rechnen kurzfristig mit stärkeren Schwankungen, bleiben mittelfristig für Aktien aber zuversichtlich. Im KI-Boom setzen wir weiterhin auf Profiteure des KI-Ausbaus, vermehrt auf erfolgreiche Anwender sowie auf Diversifikatoren, die das Portfolio robuster machen.Erfahren Sie mehr im Video "Marktkommentar 4. Quartal 2026"