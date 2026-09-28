Maschinen- und Anlagenbau, Technologie sowie Konsum- und Gebrauchsgüter dominieren das diesjährige Ranking der wachstumsstärksten deutschen Mittelständler und spezialisierte Marktführer entkoppeln sich zunehmend vom schwachen Gesamtmarkt.
Die Unternehmensberatung Munich Strategy hat für das Handelsblatt mehr als 8.000 deutsche Unternehmen anhand von Umsatzwachstum und Gewinnmarge für die Jahre 2021 bis 2025 ausgewertet. Unter den Top 200 stammen 63 Unternehmen (32 Prozent) aus dem Maschinen- und Anlagenbau, gefolgt von Technologieunternehmen mit 33 Firmen (17 Prozent) und Konsum- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Die Unternehmensberatung Munich Strategy hat für das Handelsblatt mehr als 8.000 deutsche Unternehmen anhand von Umsatzwachstum und Gewinnmarge für die Jahre 2021 bis 2025 ausgewertet. Unter den Top 200 stammen 63 Unternehmen (32 Prozent) aus dem Maschinen- und Anlagenbau, gefolgt von Technologieunternehmen mit 33 Firmen (17 Prozent) und Konsum- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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