Die Straße von Hormus ist weiterhin geschlossen, die Gasspeicher sind nicht ausreichend gefüllt und die Klimakrise macht sich überall bemerkbar. Zeit für uns, einen Blick auf die Alternativen im Heizungsmarkt zu werfen und zu fragen, welche Optionen sich für die Betreiber von Photovoltaik-Anlagen anbieten. Hier hat sich in den letzten Jahren eine Menge getan. Hören Sie den Podcast: Noch immer sind Heizstäbe ein einfacher Weg, um überschüssigen Solarstrom für die Warmwassererzeugung zu nutzen und vergleichsweise günstig Gas einzusparen. Michael Fuhs, Chefredakteur von pv magazine, schildert, welche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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