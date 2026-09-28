Die Deutsche Bank kassiert ihre Kaufempfehlung für PepsiCo. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief. Die Dividende lockt mit 4,6 Prozent. Doch im Heimatmarkt klemmt es. Am 8. Oktober folgt der Härtetest. Die Deutsche Bank gibt ihre Kaufempfehlung für PepsiCo auf. Analyst Steve Powers senkte das Votum für den Getränke- und Snackkonzern auf "Halten" und kappte das Kursziel von 155 auf 138 US-Dollar. Das berichtet das Finanzportal Seeking Alpha. Die niedrige Bewertung erkennt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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