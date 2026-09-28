Das Startup Greenbuddies beziffert die Vorteile der Modernisierung von Solarparks. Insbesondere bei Anlagen bis 2011 und älter kann sich Repowering wirtschaftlich rechnen. Das Unternehmen Greenbuddies sieht eine wachsende Nachfrage für das Repowering von Solarparks. Wie das Unternehmen mitteilte, erreichten insbesondere Anlagen aus dem Jahr 2011 oder früher zunehmend einen Punkt, an dem Betreiber ihre Strategie für die kommenden Betriebsjahre überprüfen sollten. Das Unternehmen habe bisher rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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