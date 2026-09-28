Schwalbach am Taunus (ots) -- Hessens Ministerpräsident Boris Rhein würdigt das klare Bekenntnis zum Standort Deutschland und zur Rhein-Main-Region- Gesamtinvestitionsvolumen beim Ausbau des Firmensitzes von P&G in Schwalbach bis 2032 beläuft sich auf rund 400 Mio. EuroIm Zuge des Ausbaus und der Neugestaltung des Firmensitzes in Schwalbach als "One Campus" hat Procter & Gamble (P&G) am heutigen Montag das erste neu gestaltete Gebäude im Beisein des Hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein offiziell eingeweiht. Gemeinsam mit einem ausgewählten Teilnehmerkreis von rund 50 Personen bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und der Region wurde das Gebäude bei einem Rundgang besichtigt. Dabei erläuterte P&G Architekt Fred Spittael das Gebäudekonzept aus Sicht des Architekten. Der Umzug der P&G Teams in das neue Gebäude wird in den kommenden Wochen beginnen.Mit dem "One Campus"-Modell schafft P&G ein zukunftsfähiges und attraktives Arbeitsumfeld für die rund 2.500 Beschäftigten am Standort in Schwalbach. 2023 hatte das Unternehmen bekanntgegeben, dass auch das German Innovation Center (GIC), das heute auf zwei Standorte in Schwalbach und Kronberg am Taunus aufgeteilt ist, am Campus in Schwalbach zusammengeführt und dem "One Campus"-Konzept folgend, neu aufgebaut wird.Das "One Campus"-Modell fördert und erleichtert das Zusammenwirken der kommerziellen Funktionen mit der Produktforschung, den Innovationspartnern sowie die verbraucherzentrierte Forschung. Gleichzeitig arbeitet P&G daran, neue Begegnungsräume zu schaffen, bei denen das Miteinander im Vordergrund steht und bei denen alle Beschäftigten voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen.Das Gesamtinvestitionsvolumen beim Ausbau des Firmensitzes bis 2032 beläuft sich auf rund 400 Mio. Euro. Damit unterstreicht P&G das klare Bekenntnis zum Standort Deutschland und zur Rhein-Main Region. Im Kern steht dabei, das Zusammenwirken der kommerziellen Funktionen mit Produktforschung, verbraucherzentrierter Forschung undInnovationspartnern zu fördern und zu stärken. Um den Anforderungen eines modernen Arbeitsumfelds Rechnung zu tragen, werden bis 2032 weitere Gebäude renoviert und ausgebaut. Hinzu kommt der Neubau von Gebäuden des German Innovation Centers (GIC) für die Produktentwicklung.Nachhaltigkeit, Agilität, Anpassungsfähigkeit und gegenseitige Begegnung und Inspiration sind Leitmotive des "One Campus" Konzepts.Ministerpräsident Boris Rhein kommentiert: "Mit der Errichtung des One Campus Schwalbach schafft Procter & Gamble hochqualifizierte Arbeitsplätze, bündelt zentrales Forschungswissen und sorgt für kommunale Einnahmen. Mit seiner Investition stärkt das Unternehmen nicht nur die Region, es stärkt auch das Vertrauen in Hessen als attraktiven Wirtschaftsstandort. Unternehmen, die hier investieren, forschen und Beschäftigung sichern, können auf eine leistungsfähige Infrastruktur, qualifizierte Fachkräfte und einen engen Austausch mit Politik und Verwaltung bauen. Auch in Zukunft wird Hessen Wirtschaft und Wissenschaft noch enger zusammenbringen und gute Voraussetzungen für Investitionen, Innovation und hochwertige Beschäftigung schaffen."Astrid Teckentrup, Vorsitzende der Geschäftsführung von Procter & Gamble DACH: "P&G unterstreicht mit einem hochmodernen, multifunktionalen Standort sein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland. Gleichzeitig versetzt uns das "One Campus"-Modell in die Lage, unsere Arbeitsplätze zu transformieren und zu modernisieren, Talente anzuziehen und zu binden und Innovationen durch verbesserte Flexibilität und inspirierende Zusammenarbeit voranzutreiben. Bei der Modernisierung haben wir die digitale Transformation ebenso im Blick wie ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele. Indem wir Agilität, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Innovation vereinen, schaffen wir wichtige Grundvoraussetzungen, um die Zukunft erfolgreich zu gestalten und gemeinsam mit unseren Partnern immer wieder Impulse für neues Wachstum in unseren Kategorien zu setzen."Nachhaltigkeitsaspekte, die beim ersten Gebäude bereits umgesetzt sind:- Energetische Sanierung der Fassade und Gebäudehülle.- Modernste & energiesparende Gebäudetechnik für Heizung, Kühlung, Lüftung und deren Automation.- 98% Abfallrecycling-Rate.- Fahrradabstellanlage inkl. Gründachbepflanzung.- Ökologische Baubegleitung.- Klimasteine / Pflasterung im Innenhof.- Naturschutzgutachten und Aktionsplan Biodiversität. Teich wird besonders in der gesamten Bauphase geschützt.Über P&G: Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ariel, Antikal, Braun, blend-adent, Clearblue, Fairy, Febreze, Gillette, Head & Shoulders, Herbal Essences, Lenor, Meister Proper, Olay, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene Pro-V, Swiffer und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com.Pressekontakt:P&G:Hannah ScheerSulzbacher Str. 5065823 Schwalbach a.Ts.Scheer.hf@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6360769