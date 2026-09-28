DJ PTA-Adhoc: UBM Development AG: UBM strebt Emission eines weiteren Green Bonds an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

UBM Development AG: UBM strebt Emission eines weiteren Green Bonds an

Wien (pta000/28.09.2026/15:55 UTC+2)

• Neuer bis zu EUR 50 Mio. Green Bond mit fünfjähriger Laufzeit und einem jährlichen Kupon von 7 % (mitMöglichkeit der Aufstockung auf bis zu EUR 100 Mio.) • Umtauschangebot an Anleihegläubiger des UBM Green Bond 2023-2027 (ISIN AT0000A35XXX) • Umtauschfrist: 28.09.-16.10.2026 | Barzeichnungsfrist: 06.10.-23.10.2026

Die UBM Development AG (die "Emittentin") strebt die Emission einer weiteren grünen Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (2026-2031), einer Verzinsung von 7% p.a. und einer Stückelung von EUR 500,00 an. Das Emissionsvolumen des UBM Green Bond 2026-2031 (der "Green Bond 2026") soll bis zu EUR 50 Mio. betragen, mit der Möglichkeit der Aufstockung auf bis zu EUR 100 Mio., und wird sich insbesondere nach der Annahmequote des Umtauschangebots, das sich auf den UBM Green Bond 2023-2027 bezieht (das "Umtauschangebot"), richten. Neben dem Umtauschangebot sollen die Teilschuldverschreibungen des Green Bonds 2026 (die "2026 UBM-Teilschuldverschreibungen") in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden (das "Bar-Zeichnungsangebot"). Interessierte Anleger können die 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen in der Zeit von 06.10.2026 bis voraussichtlich 23.10.2026 zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung des Bar-Zeichnungsangebots vorbehalten bleibt. Der Re-Offer Preis wird in der Spanne zwischen 99% und 100% des Nennbetrags der 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen liegen und wird von der Emittentin in Abstimmung mit den Joint Lead Managern vor Beginn des Bar-Zeichnungsangebots unter Berücksichtigung der dann vorherrschenden Marktgegebenheiten festgelegt und veröffentlicht werden.

Die Emittentin plant den Netto-Emissionserlös des Green Bonds 2026 für die potenzielle Refinanzierung der bestehenden Finanzierung der Emittentin und für die vollständige oder teilweise Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer oder bestehender geeigneter grüner Projekte in Übereinstimmung mit dem UBM Green Finance Framework, welches auf der Website unter https://www.ubm-development.com/de/green-finance/ veröffentlicht und verfügbar ist, zu verwenden. Geplanter Valutatag ist der 30.10.2026.

Die Notierung des Green Bonds 2026 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt. Weiters strebt die Emittentin die Einbeziehung der 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehrssegment Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse an.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Billigung eines Prospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (die "FMA") und dessen Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie die Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum Luxemburg.

Disclaimer: Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Umtausch noch eine Aufforderung zum Kauf oder Umtausch oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und ist nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf bzw Umtausch oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf bzw Umtausch von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote der 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen werden ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg (das "Angebot") an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß der Verordnung (EU) 2017/ 1129 in der geltenden Fassung (die "Prospektverordnung") erstellten Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge und Ergänzungsblätter) erfolgen (zusammen der "Prospekt"), der von der FMA voraussichtlich am oder um den 28.09.2026 gebilligt und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland und der Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum Luxemburg notifiziert sowie von der Emittentin in der vorgesehenen Weise veröffentlicht werden wird. Die voraussichtliche Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Der Prospekt wird, nach seiner Billigung, in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin, unter www.ubm-development.com, Submenü "investor relations.", Unterpunkt "anleihen.", veröffentlicht werden und am Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien, kostenlos erhältlich sein. Im Zusammenhang mit dem Angebot der 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen werden ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich sein, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. Anleger sollten sich daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern und Interessenkonflikte, und sich persönlich unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend professionell beraten lassen. Anleger werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen zu investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: UBM Development AG Laaer-Berg-Straße 43 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Victor Eggenberger Tel.: +43 664 80 1873 104 E-Mail: investor.relations@ubm-development.com Website: www.ubm-development.com ISIN(s): AT0000815402 (Aktie) AT0000A35XXX (Anleihe) AT0000A3FXXX (Anleihe) AT0000A3KXXX (Anleihe) AT0000A3PXXX (Anleihe) XS2355161XXX (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Scale)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790603700032 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 09:55 ET (13:55 GMT)