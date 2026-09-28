Umtausch- und Neuzeichnungsangebot Die UBM Development AG plant die Emission eines neuen fünfjährigen Green Bonds 2026/31 mit einem Volumen von zunächst bis zu 50 Mio. Euro und einem festen Zinskupon von 7,00 % p.a. Zudem soll das Emissionsvolumen auf bis zu 100 Mio. Euro aufgestockt werden können. Der Nettoemissionserlös soll zur Refinanzierung bestehender Finanzierungen sowie zur Finanzierung geeigneter grüner Projekte gemäß dem UBM Green Finance Framework eingesetzt werden. Vom 29. September bis 16. Oktober 2026 ist ein Umtauschangebot für Inhaber des bestehenden UBM Green Bonds 2023/27 (ISIN: AT0000A35XXX) geplant. Das öffentliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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