New York - Steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen haben die US-Börsen am Montag belastet. Zudem trübten Negativ-Schlagzeilen zum Thema Künstliche Intelligenz die Stimmung insbesondere im Technologiesektor. ChatGPT-Entwickler OpenAI setzt nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle aus. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 51.579 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,5 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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