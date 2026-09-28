DJ Übernahmeangebot für Shelly Group bei bulgarischer Aufsicht vorgelegt

DOW JONES--Schneider Electric hat das am vergangenen Donnerstag angekündigte Übernahmeangebot für die Shelly Group zu Wochenbeginn bei der bulgarischen Finanzaufsicht FSC eingereicht. Sobald diese das Angebot genehmigt hat, wird die Annahmefrist beginnen, teilte der im SDAX notierte Smart-Home-Spezialist mit. Der französische Technologiekonzern biete wie angekündigt 70,00 Euro je Shelly-Aktie. Voraussetzung für das Zustandekommen der Übernahme ist eine Mindestannahmeschwelle von 95 Prozent.

Die Inhalte und wesentlichen Bedingungen des Angebots werden nach bulgarischem Recht direkt veröffentlicht. Website: https://corporate.shelly.com/en/page/tender-offer.

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September 28, 2026 10:25 ET (14:25 GMT)

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