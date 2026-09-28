Nvidia fällt heute ziemlich deutlich aus dem schwachen Gesamtmarkt heraus. Während S&P 500 und Nasdaq zeitweise im Minus liegen, konnte die Aktie am Morgen knapp +3% zulegen. Dahinter steckt diesmal keine neue Chip-Ankündigung, sondern eine Zahl, die selbst für Nvidia ziemlich groß ist. Der Konzern stockt sein Aktienrückkaufprogramm um weitere 150 Milliarden US$ auf und kann damit bis zum Geschäftsjahr 2028 noch Aktien für insgesamt 235 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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