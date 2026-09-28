FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 49P US7365088472
AB/FROM ONWARDS 28.09.2026 17:21 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 49P US7365088472
AB/FROM ONWARDS 28.09.2026 17:21 CET
© 2026 Xetra Newsboard