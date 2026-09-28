Lausanne - Heute gehört das IMD in Lausanne zu den renommiertesten Managementschulen der Welt. Kaum bekannt ist jedoch, dass die Institution das Ergebnis einer jahrzehntelangen Rivalität zwischen zwei konkurrierenden Schulen ist, die nur rund vierzig Kilometer voneinander entfernt lagen und die erst 1990 fusionierten. Die Vorgeschichte der Fusion des International Management Institute (IMI) in Genf und des IMEDE in Lausanne erzählt ein wenig bekanntes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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