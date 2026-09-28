Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat die russischen Vermögenswerte des deutschen Handelskonzerns Metro per Dekret auf einen russischen Verwalter übertragen. "UK Torg RUS" erhalte vorübergehend 100 Prozent der Anteile, hieß es in einer am Montag bekannt gewordenen Veröffentlichung.
"UK Torg RUS" wurde erst am 8. September in Moskau registriert. Die Haupttätigkeit des Unternehmens sind laut Registereintrag die Verwaltung von anderen Unternehmensbereichen oder -gruppen sowie die operative Steuerung und Kontrolle der Aktivitäten. Der Generaldirektor und Gründer der Firma soll allerdings derselbe Mann sein, der bisher schon das russische Metro-Geschäft geleitet hatte, wie verschiedene Medien berichten.
Die Metro AG betreibt in Russland eine Kette von Großhandelsmärkten, die Anfang der 2000er Jahre in Moskau eröffnet wurden. Derzeit soll es über 90 Märkte in zahlreichen Regionen des Landes mit etwa 12.000 Mitarbeitern geben.
Kürzlich hatte Putin bereits die Anteile von Nestle in Russland unter "vorübergehende" Zwangsverwaltung gestellt.
"UK Torg RUS" wurde erst am 8. September in Moskau registriert. Die Haupttätigkeit des Unternehmens sind laut Registereintrag die Verwaltung von anderen Unternehmensbereichen oder -gruppen sowie die operative Steuerung und Kontrolle der Aktivitäten. Der Generaldirektor und Gründer der Firma soll allerdings derselbe Mann sein, der bisher schon das russische Metro-Geschäft geleitet hatte, wie verschiedene Medien berichten.
Die Metro AG betreibt in Russland eine Kette von Großhandelsmärkten, die Anfang der 2000er Jahre in Moskau eröffnet wurden. Derzeit soll es über 90 Märkte in zahlreichen Regionen des Landes mit etwa 12.000 Mitarbeitern geben.
Kürzlich hatte Putin bereits die Anteile von Nestle in Russland unter "vorübergehende" Zwangsverwaltung gestellt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur