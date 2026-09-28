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MeVis Medical Solutions AG: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2025/2026



28.09.2026 / 17:53 CET/CEST

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Bremen, 28. September 2026 - Die MeVis Medical Solutions AG [ISIN: DE000A0LBFE4], ein führendes Softwareunternehmen der bildbasierten Medizin, passt basierend auf den vorläufigen Ergebnissen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an.

Nach derzeitiger Einschätzung der Geschäftsführung wird die Gesellschaft die Kennzahlen nicht erreichen. Gründe dafür sind weiterhin geringere Umsatzerlöse durch die gedämpfte Nachfrage im Bereich der Mammographie für den Kunden Hologic und durch eine anhaltend langsame Umsetzung des Lungenkrebs-Screenings in Deutschland.

Nach vorläufigen Zahlen geht die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2025/2026 nunmehr von einem sinkenden Umsatz, im Vergleich zum Vorjahr, im Bereich von € 15,0 Mio. bis € 15,5 Mio. aus (bisherige Prognose: € 16,5 Mio. bis € 17,0 Mio.). Somit erwartet man für das Geschäftsjahr 2025/2026 ein negatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen € -1,0 Mio. bis € -1,5 Mio. (bisherige Prognose: € 0,5 Mio. bis € 1,0 Mio.), in Annahme eines stabilen Wechselkurses von 1,16 USD/EUR.

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