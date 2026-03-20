|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC
|US00402L1070
|0,15 USD
|0,1295 EUR
|ALLIENT INC
|US0193301092
|0,03 USD
|0,0259 EUR
|ALSO HOLDING AG
|CH0024590272
|5,3 CHF
|5,8036 EUR
|ATRIUM LJUNGBERG AB
|SE0024320832
|0,74 SEK
|0,0687 EUR
|CARGOJET INC
|CA14179V5036
|0,385 CAD
|0,242 EUR
|COCHLEAR LIMITED ADR
|US1914592050
|0,646 USD
|0,5579 EUR
|FIDUS INVESTMENT CORPORATION
|US3165001070
|0,52 USD
|0,4491 EUR
|GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC
|US37959R1032
|0,35 USD
|0,3022 EUR
|HACKETT GROUP INC
|US4046091090
|0,12 USD
|0,1036 EUR
|LUNDIN MINING CORPORATION
|CA5503721063
|0,0275 CAD
|0,0172 EUR
|MAIN STREET CAPITAL CORPORATION
|US56035L1044
|0,3 USD
|0,2591 EUR
|MELHUS SPAREBANK
|NO0006001908
|13,5 NOK
|1,2275 EUR
|MOTOROLA SOLUTIONS INC
|US6200763075
|1,21 USD
|1,045 EUR
|OFS CAPITAL CORPORATION
|US67103B1008
|0,17 USD
|0,1468 EUR
|REPUBLIC BANCORP INC
|US7602812049
|0,495 USD
|0,4275 EUR
|SPARK NEW ZEALAND LIMITED ADR
|US84652A1025
|0,2396 USD
|0,2069 EUR
|TURNING POINT BRANDS INC
|US90041L1052
|0,08 USD
|0,069 EUR
|VISTRA CORP
|US92840M1027
|0,228 USD
|0,1969 EUR
|WALMART INC
|US9311421039
|0,2475 USD
|0,2137 EUR
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