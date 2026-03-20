Anzeige
Mehr »
Freitag, 20.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Während Kupfer zum Engpass wird, startet diese Aktie in Nevada die nächste große Explorationsphase
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 860853 | ISIN: US9311421039 | Ticker-Symbol: WMT
Tradegate
20.03.26 | 07:30
104,78 Euro
+0,15 % +0,16
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
WALMART INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WALMART INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
104,38104,7807:35
104,38104,7807:35
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC45,200-1,74 %
ALLIENT INC55,00-1,79 %
ALSO HOLDING AG168,40+0,12 %
ATRIUM LJUNGBERG AB2,835-1,61 %
CARGOJET INC53,50+1,90 %
FIDUS INVESTMENT CORPORATION15,7000,00 %
GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC28,640-1,31 %
HACKETT GROUP INC11,400-4,20 %
LUNDIN MINING CORPORATION20,540-0,19 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION47,825-1,01 %
MELHUS SPAREBANK17,9620,00 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC402,10+1,41 %
OFS CAPITAL CORPORATION2,7690,00 %
REPUBLIC BANCORP INC67,83+0,53 %
TURNING POINT BRANDS INC75,50+2,03 %
VISTRA CORP144,30-0,35 %
WALMART INC104,78+0,15 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.