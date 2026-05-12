Unternehmen legen bei der Integration von Salesforce für KI-Anwendungen den Schwerpunkt auf Governance und Vertrauen, so der ISG Provider Lens-Bericht

Unternehmen in Deutschland bereiten ihre Salesforce-Umgebungen auf einen breiteren, funktionsübergreifenden Einsatz von KI vor. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem weltweit tätigen, auf KI spezialisierten Technologie- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der 2026 ISG Provider Lens Salesforce Ecosystem Partners-Bericht für Deutschland kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen die Art und Weise, wie sie Salesforce nutzen, neu gestalten, indem sie die Plattform zu einer operativen Ebene für generative KI und agentenbasierte Arbeit machen und ihre Salesforce-Umgebungen auf eine umfassendere, funktionsübergreifende KI-Nutzung vorbereiten. Während Salesforce seine Plattform neu auf agentische Arbeitsweisen ausrichtet, legen Unternehmen in Deutschland zunehmend Wert auf Koordination, Interoperabilität und von Grund auf integrierte Vertrauensmechanismen. Diese Aspekte sind in regulierten Branchen, in denen Compliance-, Standort- und Prüfungsanforderungen die Einführungsentscheidungen bestimmen, von noch größerer Dringlichkeit.

"Deutsche Unternehmen schrauben ihre KI-Ambitionen nicht zurück, gehen jedoch bei der Skalierung ihrer Implementierungen deutlich bedachter vor", so Sven Geissler, Partner bei ISG. "Da sich Salesforce zu einer Koordinationsschicht für agentes Arbeiten entwickelt, suchen Käufer nach Partnern, die Systeme integrieren, gesetzliche Anforderungen erfüllen und ihnen das Vertrauen geben, den Einsatz von KI auszuweiten."

Unternehmen in Deutschland wünschen sich zunehmend, dass agentenbasierte Arbeitsabläufe sich über Vertrieb, Service, IT und den operativen Betrieb erstrecken, anstatt auf eine einzelne Cloud oder einen Anwendungsfall beschränkt zu bleiben. Dies führt zu einer steigenden Nachfrage nach Anbietern, die Prozessgestaltung, plattformübergreifende Integration und Änderungsmanagement miteinander verbinden können, während sich Unternehmen auf eine breitere Einführung vorbereiten.

Um diese Ziele zu erreichen, müssen viele Unternehmen die Lücken zwischen ihren KI-Zielen und der Konnektivität im Unternehmen schließen. Unternehmen setzen zwar immer mehr Agenten ein, doch viele davon arbeiten nach wie vor in umfangreichen Anwendungslandschaften mit geringer Integrationsdichte und isolierten Umgebungen. Infolgedessen investieren Unternehmen verstärkt in API-gesteuerte Architekturen, gemeinsame Kontext-Ebenen sowie explizite Kontrollmechanismen für Berechtigungen, Nachvollziehbarkeit und menschliche Aufsicht.

Eine weitere wichtige Entwicklung ist die zunehmende Fokussierung darauf, KI-Agenten für die Ergebnisse zur Rechenschaft zu ziehen. Mit der Einführung von Salesforce Agentic Work Units verlagern Unternehmen ihren Fokus weg von abstrakten KI-Aktivitäten hin zum Verständnis, wie die Arbeit der Mitarbeiter gesteuert, gemessen und mit den Geschäftsergebnissen verknüpft wird. Dies dürfte laut ISG dazu führen, dass die Nachfrage nach Anbietern steigt, die angesichts wachsender Maklerportfolios eine langfristige operative Disziplin und Wertschöpfung gewährleisten können.

"Deutsche Unternehmen benötigen Salesforce-Partner, die mehr als nur Standardkonfigurationskenntnisse bieten", sagte Roman Pelzel, Principal Consultant bei ISG und Hauptautor dieses Berichts. "Sie suchen nach Anbietern, die geschäftliche Anforderungen in konkrete Arbeitsabläufe umsetzen und die Mitarbeiter bei deren Umsetzung unterstützen können."

Der Bericht befasst sich zudem mit weiteren Trends, die das deutsche Salesforce-Ökosystem beeinflussen, darunter die steigende Nachfrage nach lokalen Hosting- und Datenresidenzoptionen sowie der wachsende Bedarf an Implementierungsunterstützung, da Unternehmen die Testphasen, die Einarbeitung und die Vertrauensbildung für die agentenbasierte Arbeit systematisieren.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen im Zusammenhang mit Salesforce, denen Unternehmen in Deutschland gegenüberstehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points-Briefing hier.

Der Bericht bewertet die Leistungsfähigkeit von 55 Anbietern in vier Quadranten: Professionelle Dienstleistungen, Dienstleistungen zur Wertschöpfung und Optimierung, Innovationen im Bereich Salesforce/Agentforce sowie mittelständische Salesforce-Partner.

Darin werden Accenture, adesso SE und Cognizant jeweils in drei Quadranten als Leader genannt. Capgemini, Deloitte, Deutsche Telekom, DIA Digital Consulting, HCLTech, Infosys, NTT DATA, PwC, Reply, Salesfive, TCS und Wipro werden jeweils in zwei Quadranten als Leader genannt. Cloudity, DIGITALL, dotSource, Eigenherd, Factory42, Nextview Consulting, Peak Peak, Tech Mahindra und valantic werden jeweils in einem Quadranten als Leader genannt.

Darüber hinaus werden die Deutsche Telekom, NTT DATA und Peak Peak in jeweils einem Quadranten als "Rising Stars" genannt Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Im Bereich Kundenerlebnis wurde Hexaware unter den Anbietern im Salesforce-Ökosystem zum globalen "ISG CX Star Performer" für das Jahr 2026 gekürt. Hexaware erzielte in der "Voice of the Customer"-Umfrage von ISG, die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche -, die höchsten Kundenzufriedenheitswerte.

Eine maßgeschneiderte Version des Berichts ist bei DIA erhältlich.

Der 2026 ISG Provider Lens: Salesforce Ecosystem Partners-Bericht für Deutschland steht Abonnenten oder als Einmalkauf auf dieser Website zur Verfügung.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und Forschungsergebnisse, seine fundierten Kenntnisse und die Steuerung von Anbieter-Ökosystemen sowie für die Fachkompetenz seiner weltweit 1.500 Mitarbeiter, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260512939448/de/

Contacts:

Pressekontakte:

Philipp Jaensch, ISG

+49 151 730 365 76

philipp.jaensch@isg-one.com

Laura Hupprich, ISG

+1 203-517-3100

laura.hupprich@isg-one.com