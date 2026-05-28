Unternehmen suchen nach spezialisierten Anbietern, die Nähe, Verantwortlichkeit und fundiertes technisches Know-how für eine KI-native Transformation vereinen, so der ISG Provider Lens-Bericht

Europäische Unternehmen arbeiten zunehmend mit mittelständischen Anbietern von Digital-Engineering-Dienstleistungen zusammen, um ihre Engineering-Prozesse mithilfe von KI zu modernisieren und gleichzeitig den steigenden Anforderungen an Compliance, Resilienz und Rechenschaftspflicht gerecht zu werden. Dies geht aus einem heute veröffentlichten neuen Forschungsbericht der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III) hervor, ein globales, auf KI ausgerichtetes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen.

Der Bericht 2026 ISG Provider Lens Digital Engineering Services (Midsize) für Europa stellt fest, dass mittelgroße Anbieter beim Ausbau der digitalen Engineering-Prozesse in Unternehmen an Relevanz gewinnen. Käufer in der Region suchen nach Partnern, die fundiertes technisches Know-how mit Agilität verbinden können. Da Produkte und Plattformen zunehmend softwaregesteuert und KI-fähig werden, legen Unternehmen immer mehr Wert auf die Nähe zum Anbieter und auf kontextbezogenes Wissen, insbesondere da Nachhaltigkeitsanforderungen bei technischen Entscheidungen eine immer größere Rolle spielen.

"Europäische Unternehmen suchen zunehmend nach Partnerschaften, die ihre eigene Unternehmenskultur, ihre Werte sowie ihren Ansatz in den Bereichen Engineering und Innovation widerspiegeln. Langfristige strategische Ausrichtung, Vertrauen und gemeinsame Arbeitsprinzipien haben Vorrang vor reiner Größe", sagte Dr. Dorotea Baljevic, Director bei ISG. "Sie möchten Dienstleister, die eine engere Zusammenarbeit mit ihren technischen Teams bieten sowie praxisnahe Modernisierungslösungen liefern, die auf regionale und operative Gegebenheiten zugeschnitten sind, ohne zusätzliche Komplexität zu schaffen."

KI wird zunehmend in europäische Ingenieurstudiengänge integriert, wobei Unternehmen Governance und Erklärbarkeit Priorität einräumen. Sie erwarten von der KI, dass sie die Produktivität steigert, die Entwicklungszyklen verkürzt und eine bessere Entscheidungsfindung in den Bereichen Konstruktion, Fertigung und Service-Engineering ermöglicht. Die Wahrung von Transparenz und menschlicher Rechenschaftspflicht ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Umgebungen mit strengen Sicherheitsanforderungen.

Außerdem nutzen Unternehmen Simulationen, virtuelles Prototyping und digitale Abbilder von Produkten und Prozessen, um die steigende Produktkomplexität zu bewältigen. Diese Funktionen ermöglichen es, physische Iterationen zu reduzieren, das Vertrauen in Validierungen zu stärken sowie die Rückverfolgbarkeit über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu erleichtern. Die Nachfrage ist besonders dort hoch, wo Unternehmen kürzere Innovationszyklen mit Qualität, Resilienz und regulatorischen Verpflichtungen in Einklang bringen müssen.

Mittelgroße Dienstleister setzen deshalb eher auf Spezialisierung als auf Größe. Sie bauen Kompetenzen in ausgewählten Branchen, Engineering-Bereichen und Phasen des Produktlebenszyklus auf, häufig mithilfe erfahrener Teams, die eng mit den Stakeholdern der Unternehmen zusammenarbeiten. Dieser Ansatz versetzt Kunden in die Lage, ergebnisorientierte Programme, die sowohl den aktuellen Budgetvorgaben als auch der nötigen Umsetzungssicherheit entsprechen, schrittweise umzusetzen, so ISG.

"Das digitale Engineering in Europa wird durch Governance, Vertrauen und messbaren Mehrwert geprägt", sagte P N Srinivasan, Senior Lead Analyst bei ISG und Hauptautor des Berichts. "Mittelständische Anbieter sind gut aufgestellt, wenn sie gezieltes Fachwissen, flexible Bereitstellung und eine starke Co-Engineering-Mentalität in Unternehmensprogramme einbringen."

Der Bericht befasst sich zudem mit weiteren europäischen Trends im Bereich Digital- Engineering-Services, darunter die zunehmende Bedeutung produktorientierter Betriebsmodelle und die Notwendigkeit einer besseren Datenbereitschaft in IT- und Betriebsumgebungen.

Weitere Erkenntnisse zu den Herausforderungen im Bereich Digital Engineering, denen europäische Unternehmen gegenüberstehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing, das Sie hier abrufen können.

Der Bericht für Europa bewertet die Fähigkeiten von 43 Anbietern in drei Quadranten: Augmented Design and R&D Services, Intelligent Operations and Connected Experiences sowie Integrated Platform and Application Services.

Der Bericht führt Coforge, LTTS und Persistent Systems als Leader in allen drei Quadranten auf. AVL, Bertrandt, Bosch SDS, Cyient, Hexaware, ITC Infotech, Nagarro und Quest Global werden jeweils in zwei Quadranten als Leader ausgezeichnet. FEV, Intellias, Mastek, Ness Digital Engineering und Zensar Technologies werden jeweils in einem Quadrant als Leader genannt.

Darüber hinaus wird UST in zwei Quadranten als Rising Star eingestuft ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "großem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG. ITC Infotech und MHP werden jeweils in einem Quadranten als Rising Stars genannt.

Im Bereich Kundenerfahrung wurde Nagarro unter den mittelständischen Anbietern von digitalen Engineering-Services als der globale ISG CX Star Performer für 2026 ausgezeichnet. Nagarro erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage Voice of the Customer, die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist, der führenden Auszeichnung für Qualität in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Individuelle Fassungen des Berichts finden Sie bei Bosch SDS, Nagarro und TechWave.

Der Bericht 2026 ISG Provider Lens Digital Engineering Services (Midsize) für Europa ist für Abonnenten oder als Einmalkauf auf dieser Website verfügbar.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein globales, auf KI ausgerichtetes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG ein langjähriger Marktführer im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen. Heute nimmt ISG eine Vorreiterrolle beim Einsatz von KI ein, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und -analysen, seine fundierten Kenntnisse und Governance der Anbieter-Ökosysteme und die Expertise seiner 1.500 Experten weltweit, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden bei der Maximierung des Werts ihrer Technologieinvestitionen zu unterstützen.

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