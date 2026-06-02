Die US-Börsen legen im frühen Handel zu. Dow, S&P 500 sowie Nasdaq 100 erreichen neue Rekordmarken. Vor allem die Techwerte präsentieren sich erneut stark. Der Nasdaq 100 gewinnt derzeit 0,3 Prozent auf 30.613,18 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legt 0,2 Prozent zu auf 7.613 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewinnt 0,3 Prozent auf 51.215 Zähler.US-Präsident Donald Trump stellte derweil zuletzt ein mögliches Rahmenabkommen bereits für die kommende Woche in Aussicht. Bestandteil eines solchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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