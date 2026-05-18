MEGA-Multi-Metall-Fund...: Mogotes Metals: Discovery-Bohrung hebt Filo Sur auf ein neues Level!

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Mit dem 'Discovery-Hole', in dem eine hochgradige Multi-Metall-Mineralisierung entlang des Streichs der Filo-del-Sol-Lagerstätte getroffen wurde, könnte ein entscheidender Werttreiber getroffen sein.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag mit Mogotes Metals · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 18. Mai 2026, 13:55 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

als Seismograf der Weltkonjunktur müsste der Kupferpreis in einem Umfeld aus Hormus-Krise, hoher Inflation und schwächerem Konsum eigentlich unter Druck stehen. Doch "Dr. Copper" sendet das gegenteilige Signal: Das rote Metall handelte Mitte Mai 2026 im Bereich historischer Höchststände und rückte in Richtung von 14.000,- USD pro Tonne vor.

Denn jenseits der Schlagzeilen wirken andere, viel kräftigere Dynamiken. Den Takt gibt das wachsende Missverhältnis zwischen langfristigem Bedarf und immer schwierigerem Angebotvor.

Prognose für Kupferangebot und -nachfrage, 2026-2035:

Quelle: International Energy Agency; Eigene Darstellung

So ist der Durchschnittsgehalt der Kupferlagerstätten in den letzten knapp 35 Jahren weltweit um rund 40% gesunken, während die Entwicklung neuer und die Erweiterung bestehender Projekte teurer wird und länger dauert. Dazu kommen immer weniger bedeutende Neuentdeckungen. Der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge entfielen von allen in den letzten 35 Jahren entdeckten Kupferlagerstätten nur rund 5% auf das letzte Jahrzehnt.

Parallel dazu nimmt der Bedarf an Kupfer rapide zu. Neben E-Autos, Stromnetzen und KI-Rechenzentren steigt auch der Kupferverbrauch in militärischen Technologien. Branchenanalysen beziffern diesen Bedarf auf etwa 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Das entspräche rund 9% des weltweiten Verbrauchs und zeigt, wie strategisch das Metall inzwischen geworden ist.

Strukturelle Unterstützung sehen Experten auch beim Gold- und Silberpreis. Die World Bank Group rechnete in ihrem Commodity Markets Outlook vom April 2026 damit, dass die durchschnittlichen Edelmetallpreise im laufenden Jahr um 42% steigen und ein historisches Jahreshoch erreichen. Getrieben wird dieser Anstieg vor allem durch geopolitische Unsicherheit, die Nachfrage nach Edelmetallen weiter stützen dürfte.

Quelle: World Bank Group Commodity Markets Outlook 2026. April 2026; Eigene Darstellung

Während die Welt also nach langfristig sicheren Quellen für Kupfer, Gold und Silber sucht, stößt Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) bei der Exploration seines argentinischen Projekts "Filo Sur'bereits auf die zweite starke Kupfer-Gold-Silber-Zone. Bohrloch FS_DDH_016 könnte damit die Wahrnehmung des Flaggschiffprojekts im "Vicuña'-Distrikt deutlich verändern.

Starke geologische Parallelen zur benachbarten Filo-del-Sol-Lagerstätte!

Auch wenn Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) bislang nur Untersuchungsergebnisse der ersten 194 m des insgesamt 464 m tiefen Bohrlochs FS_DDH_016 im neu entdeckten "Albor'-Ziel vorgelegt hat, sind diese ersten Daten bereits ausgesprochen stark. Sie zeigen eine durchgehende Zone, die in 108 m Bohrlochtiefe beginnt und eine oberflächennahe, hochgradige Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Mineralisierung aufweist.

Besonders brisant: Nach Unternehmensangaben zeigen die im Bohrkern beobachteten Alterations- und Mineralisierungsmerkmale deutliche Parallelen zu Merkmalen der nahegelegenen Lagerstätte "Filo del Sol'.

Quelle: Mogotes Metals

Die Vergleichsgröße ist enorm: Laut Lundin Mining weist die "Vicuña'-Ressourcenschätzung auf 100%-Basis 13 Millionen Tonnen Kupfer, 32 Millionen Unzen Gold und 659 Millionen Unzen Silber in der Kategorie "Gemessen und Angezeigt' aus. Lundin Mining bezeichnet "Filo del Sol', basierend auf S&P-Global-Rankings, zudem als größte Greenfield-Kupferentdeckung der vergangenen 30 Jahre.

BHP und Lundin Mining schlossen Anfang 2025 die gemeinsame Übernahme von Filo Corp. ab, die Transaktion wurde beim Abschluss mit rund 4,0 Milliarden CAD beziffert und mündete zusammen mit Josemaria in die 50/50-Struktur Vicuña Corp. Damit kontrollieren zwei Branchenschwergewichte die zentrale Nachbarschaft von Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6). Für Mogotes ist diese Lage ein enormer Aufmerksamkeitsfaktor.

Gleich mehrere Mineralisierungsstadien erinnern laut Mogotes an "Filo del Sol': Bohrkern aus Bohrung FS_DDH_016 ab 125,75 Meter: 125-126 m mit 1,67% Cu, 1,62 g/t Au, 1,69 g/t Ag und 685 ppm Mo.

Quelle: Mogotes Metals

Weitere Höhepunkte dieses potenziellen Gamechanger-Treffers sind 86 m mit 0,7% Cu, 0,55 g/t Au, 2,7 g/t Ag und 169 ppm Mo ab 108 m Bohrlochtiefe bis 194 m. Darin enthalten sind 43 m mit 1,1% Cu, 0,82 g/t Au, 4,0 g/t Ag und 281 ppm Mo ab 111 m.

Quelle: Mogotes Metals

Mindestens so beeindruckend wie diese Gehalte ist die geologische Einordnung: Die im Kern von FS_DDH_016 beobachteten mehrstufigen Alterations- und Mineralisierungsmerkmale liefern nach Unternehmensangaben Hinweise auf ein größeres Cu-Au-Ag-Mo-Mineralsystem. "Albor' ist Teil des 3,5 km langen Zieltrends "Mogotes" ("Meseta' - "Luz del Sol' - "Cumbre' - "Albor').

Quelle: Mogotes Metals

Dieser Trend verläuft innerhalb der regional ausgedehnten, transorogenen "Macho-Muerto'-Verwerfungszone.

Nicht weniger spannend sind die niedrigen Arsenwerte in den analysierten Abschnitten mit einem Medianwert von 2 ppm As. Nach Angaben des Unternehmens passt dieses geochemische Merkmal zu dem Bild, das Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) im "Vicuña'-Distrikt verfolgt: niedrige Arsenwerte in Verbindung mit gehaltvoller Mineralisierung.

Gerade deshalb richtet sich die Aufmerksamkeit jetzt auf die noch ausstehendenAnalyseergebnisse für die verbleibenden rund 270 m aus Bohrloch FS_DDH_016.

Dass Mogotes bereits Teilergebnisse vorgelegt hat, unterstreicht die Bedeutung, die das Unternehmen dieser Bohrung beimisst. Die Ähnlichkeit bestimmter Mineralisierungsstadien mit "Filo del Sol' könnte "Filo Sur' in der Wahrnehmung der Branche deutlich näher an die großen "Vicuña'-Entdeckungen heranrücken.

Zweite starke Entdeckung in der ersten Bohrsaison bei "Filo Sur'!

Schon Anfang Mai hatte Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) in seiner ersten Bohrsaison bei "Filo Sur' die Entdeckung eines großflächigen, flach liegenden Gold-Kupfer-Systems bei "Cruz del Sur' und "Stockwork Hills' gemeldet. Die 4,0 x 0,5 km große geophysikalische Zielzone liegt im Vergleich zu anderen Zielgebieten auf niedrigerer Höhe, ist größtenteils von einer dünnen Deckschicht verdeckt und bleibt in alle Richtungen offen.

Quelle: Mogotes Metals

Im Detail stieß Bohrung FS_DDH_007 dabei auf eine oberflächennahe Gold-Zink-Brekzie und lieferte starke 1,01 g/t Au über 24 m innerhalb von 120 m mit 0,52 g/t Au ab nur 24 m Tiefe.

Bohrloch FS_DDH_006 bestätigte wiederum den darunterliegenden Gold-Kupfer-Molybdän-Porphyr mit 0,62 g/t Au und 800 ppm Cu über 62 m innerhalb eines 258 m langen Abschnitts mit 0,36 g/t Au und 744 ppm Cu.

Quelle: Mogotes Metals

Mit zunehmender Tiefe verbesserten sich zudem die Kupfergehalte. Das ist ein wichtiger Hinweis auf mögliches höhergradiges Potenzial unterhalb des bisher getesteten Bohrbereichs.

Da bisher nur ein Bruchteil der weitgehend mit Kies bedeckten Zielfläche erprobt wurde und das System entlang des Streichs sowie in der Tiefe offen bleibt, könnten weitere Bohrungen zusätzliche Mineralisierungszonen definieren.

Die nächsten Ergebnisse als möglicher Werttreiber!

Für Allen Sabet, Präsident und CEO von Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6), fügen sich die beiden jüngsten Entdeckungen zu einer gemeinsamen Erfolgsgeschichte zusammen. Sinngemäß betonte das Management, dass sowohl "Cruz del Sur' als auch "Albor' mit hohen Kupfer- und Goldgehalten sowie der großen Ausdehnung der Mineralisierung das Potenzial von "Filo Sur' für eine spätere Ressourcenentwicklung deutlich erhöhen könnten. Besonders Bohrloch FS_DDH_016rückt durch seine geologischen Parallelen zu "Filo del Sol' in den Fokus. Die erste Bohrsaison bei "Filo Sur' ist nach Unternehmensangaben offiziell abgeschlossen. Insgesamt wurden mit vier Bohrgeräten 6.207 Bohrmeter niedergebracht. Ergebnisse für 2.652 m wurden bereits berichtet. Für die kommenden Wochen und Monate erwartet Mogotes weitere Laborergebnisse, darunterdie Analysen für den Abschnitt von 194 bis 464 m aus FS_DDH_016.

Ergänzende News zu dem "Discovery-Hole' können die dem folgendem Interview entnehmen. Von Mogotes Metals bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Mogotes Metals.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-excellent-drilling-result-demonstrates-the-potential-more-results-coming-soon/

Fazit:

Bereits die ersten Teilergebnisse aus Bohrloch FS_DDH_016 beim "Albor'-Ziel auf "Filo Sur'zeigen nach Unternehmensangaben starke Ähnlichkeiten bestimmter Mineralisierungsmerkmale mit denen der nahegelegenen "Filo-del-Sol'-Lagerstätte. Das macht die Bohrung zu dem bisher wichtigsten Explorationstreffer von Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) und könnte den Startpunkt für eine deutlich größere Ressourcenstory markieren.

Für Anleger entsteht damit eine hochspannende Frühphasen-Situation: Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) sitzt mit "Filo Sur' in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem der bedeutendsten Kupfer-Gold-Silber-Komplexe der vergangenen Jahrzehnte, meldet in der ersten Bohrsaison gleich zwei starke Entdeckungen und wartet nun auf weitere Laborergebnisse. Auch wenn Explorationsrisiken bleiben, ist aber genau diese Kombination aus Lage, Geologie, Metallmix und Newsflow was Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) derzeit zu einem der aufmerksamkeitsstärksten Namen im "Vicuña'-Distrikt macht.

Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Bildhinweise: IEA: Copper prices have hit record highs, but smelters face mounting strategic pressures, World Bank Group: Commodity Markets Outlook, April 2026, Mogotes Metals Inc.: Unternehmensmeldungen vom 1. Mai 2026 und 14. Mai 2026

Weitere Quellen: Lundin Mining, BHP und Vicuña Corp. zu Filo del Sol/Josemaria und zur Filo-Corp.-Transaktion; Reuters/BHP/Lundin Mining zu Transaktionsdaten; Intro-Bild: Stock.adobe.com: financial-target-and-successful-investment-goal-stock-market...

Wichtig für die Einordnung: Angaben zu benachbarten Projekten wie Filo del Sol dienen ausschließlich der geologischen Einordnung. Sie beweisen nicht, dass auf Filo Sur eine vergleichbare Ressource, Mineralisierung oder wirtschaftliche Lagerstätte vorliegt.

Technischer Hinweis / NI 43-101: Die wissenschaftlichen und technischen Angaben zum Filo-Sur-Projekt beruhen auf den Unternehmensmeldungen von Mogotes Metals Inc. vom 1. Mai 2026 und 14. Mai 2026. Laut Mogotes wurden diese Angaben von Stephen Nano, Director und Technical Advisor des Unternehmens, als Qualified Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt. Die Qualified Person ist nach Unternehmensangaben nicht unabhängig. Angaben zu benachbarten oder vergleichbaren Projekten wie Filo del Sol dienen ausschließlich der geologischen Einordnung und sind kein Nachweis dafür, dass auf Filo Sur eine vergleichbare Ressource, Mineralisierung oder wirtschaftliche Lagerstätte vorliegt.

Methodik/Annahmen: Grundlage dieser Veröffentlichung sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmensangaben, Branchenquellen und qualitative Markteinschätzungen. Es wurden keine eigenen technischen Prüfungen, keine Kursmodelle und keine formalen Bewertungsmodelle erstellt. Update-Policy: kein regelmäßiges Update geplant; Änderungen bleiben vorbehalten.

Art des Inhalts / Hinweis gemäß Art. 20 MAR, DelVO (EU) 2016/958, § 85 WpHG und § 86 WpHG: Diese Veröffentlichung ist eine entgeltliche Marketingmitteilung / ein werblicher Promotiontext und stellt keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine individuelle Anlageempfehlung und keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung dar. Die JS Research GmbH ist nach eigener Angabe gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Die Darstellung trennt Tatsachenangaben, soweit möglich, von Meinungsäußerungen und zukunftsgerichteten Einschätzungen.

Ersteller / Vergütung / Interessenkonflikte: Dieser Werbeartikel wurde am 18. Mai 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Die JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält mit Mogotes Metals Inc. einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag. Zum Zeitpunkt der Erstellung halten Jörg Schulte, die JS Research GmbH und nach deren Kenntnis die unmittelbar beteiligten Mitarbeiter keine Long- oder Short-Positionen in Mogotes Metals Inc. und keine Netto-Position von 0,5% oder mehr. Es besteht aufgrund der entgeltlichen Beziehung ein Interessenkonflikt. Zukünftige eigene Geschäfte in der Aktie oder in darauf bezogenen Finanzinstrumenten können nicht ausgeschlossen werden.

Wesentliche Risiken: Mogotes Metals ist ein Explorationsunternehmen. Explorationswerte sind hoch spekulativ; Bohrergebnisse garantieren keine Ressource, keine Wirtschaftlichkeit, keine Minenentwicklung und keine spätere Finanzierung. Zu den wesentlichen Risiken zählen Totalverlustrisiko, Rohstoffpreis- und Währungsrisiken, geringe Liquidität, starke Kursschwankungen, Verwässerung durch Kapitalmaßnahmen, Genehmigungs-, Umwelt-, Standort-, ESG-, technische und politische Risiken sowie Risiken aus ausstehenden Laborergebnissen und geologischer Interpretation.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Einschätzungen, erkennbar an Begriffen wie "könnte", "dürfte", "erwarten", "Potenzial", "möglich" oder ähnlichen Formulierungen. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

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