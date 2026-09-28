Berlin - Der Grünen-Haushälter und stellvertretende Fraktionschef Andreas Audretsch wirft dem CDU-Politiker Jens Spahn vor, völlig entkoppelt zu sein von der Stimmung im Land.
Die CDU und auch Jens Spahn selbst hätten monatelang eine Diskussion vorangetrieben, dass die Menschen im Land zu wenig arbeiten und mehr kontrolliert werden müssten, sagte Audretsch, stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestags, den Funke-Medien.
Spahn habe von Bettkantenentscheidungen gesprochen. Und dann sei er auf Sardinien statt im Ausschuss. Das offenbare eine tiefe Diskrepanz zwischen dem, was man politisch vertrete, und dem eigenen Handeln. Da fehle jedes Gefühl für Anstand. Das sei völlig entkoppelt von der Stimmung im Land.
Die CDU und auch Jens Spahn selbst hätten monatelang eine Diskussion vorangetrieben, dass die Menschen im Land zu wenig arbeiten und mehr kontrolliert werden müssten, sagte Audretsch, stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestags, den Funke-Medien.
Spahn habe von Bettkantenentscheidungen gesprochen. Und dann sei er auf Sardinien statt im Ausschuss. Das offenbare eine tiefe Diskrepanz zwischen dem, was man politisch vertrete, und dem eigenen Handeln. Da fehle jedes Gefühl für Anstand. Das sei völlig entkoppelt von der Stimmung im Land.
© 2026 dts Nachrichtenagentur