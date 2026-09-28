Rückenwind durch das E-Rezept: Der Online-Versandhändler für Arzneimittel schraubt seine Erlösziele für 2026 erneut nach oben. Besonders das deutsche Geschäft mit verschreibungspflichtigen Präparaten wächst deutlich schneller als bislang erwartet. Unter Anlegern sorgt allerdings eine unveränderte Margenprognose für Diskussionen - ebenso wie der Blick zum Konkurrenten DocMorris.Die Aktie von Redcare Pharmacy hat am Montag um gut 12 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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