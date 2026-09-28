Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist verhalten in die neue Woche gestartet. Der Leitindex SMI pendelte dabei um die Marke von 14'000 Punkten und schloss schliesslich knapp darunter. Zu den grössten Gewinnern zählten die Novartis-Aktien, während Roche nach einem Investorenanlass nachgaben. International dämpften der Nahost-Konflikt, steigende Ölpreise sowie die hohen Renditen der Staatsanleihen die Anlegerstimmung. «Solange eine diplomatische Lösung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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