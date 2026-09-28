Berlin - Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch wehrt sich gegen eine Gleichsetzung seiner Partei mit der AfD und die Forderung nach einer Brandmauer zu den Linken. Zur AfD werde zu Recht eine Brandmauer gezogen, sagte Bartsch in der ntv-Sendung "Blome & Pfeffer".



Auf Forderungen nach einer Brandmauer von SPD und Grünen zu der Linken in Berlin entgegnete Bartsch: "Das teile ich logischerweise überhaupt nicht. Neben der Tatsache, dass das ja bedeuten würde, dass in Berlin Union und SPD - die richtig verloren haben - gemeinsam mit einem Hilfsmotor der Grünen regieren sollten." Das fände er völlig falsch. "Wer hat denn die letzten Jahre regiert? Das war die Union. Und alle Probleme liegen bei denen."



Die Argumente gegen die Linken würden aus Bartschs Sicht vor allem dazu benutzt, "um zu verhindern, dass die Linke mit Elif Eralp die Regierende Bürgermeisterin stellt". Bartsch verteidigte die Möglichkeit einer Zusammenarbeit der Linken mit SPD und Grünen: "Gott sei Dank entscheiden das auch die Parteien, die SPD und die Grünen. Wir werden sehen, wie das sein wird."



Die ntv-Sendung "Blome & Pfeffer" wird am Montag, 28. September 2026, um 20:15 Uhr und 23:30 Uhr auf ntv ausgestrahlt, auf YouTube, ntv.de sowie auf der Streamingplattform RTL+. Alle Zitate sind frei mit dem Hinweis auf die ntv-Sendung "Blome & Pfeffer".





© 2026 dts Nachrichtenagentur