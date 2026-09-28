Zwei Tage vor Vorlage der Quartalsbilanz belasten Zweifel an der KI-Dynamik und eine abgelehnte Waffenruhe im Nahen Osten den US-Speicherchip-Hersteller. Anleger ordnen den Rücksetzer nach der steilen Rally unterschiedlich ein - der Blick gilt nun dem Mittwoch.Die Aktie von Micron Technology hat am Montag rund 2,5 Prozent auf 926,10 Euro verloren. Zwei Tage vor den Quartalszahlen lasten neue Zweifel am Tempo des KI-Ausbaus und die verhärtete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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