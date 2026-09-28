DJ PTA-AFR: Intertainment AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Intertainment AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Feldafing (pta000/28.09.2026/20:12 UTC+2) - Intertainment AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://intertainment.de/de/aktie/aktie.htm Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
(Ende)
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Aussender: Intertainment AG Bahnhofstraße 30 82340 Feldafing Deutschland Ansprechpartner: Felix Petri Tel.: +49 89 21699-0 E-Mail: investor@intertainment.de Website: www.intertainment.de ISIN(s): DE0006223605 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1790619120051 ]
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(END) Dow Jones Newswires
September 28, 2026 14:12 ET (18:12 GMT)