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Dow Jones News
19.06.2026 18:57 Uhr
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PTA-Adhoc: Intertainment AG: Intertainment erhält weiteres Darlehen von MK Medien Beteiligungs GmbH

DJ PTA-Adhoc: Intertainment AG: Intertainment erhält weiteres Darlehen von MK Medien Beteiligungs GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / bedeutender Kreditvertrag

Intertainment AG: Intertainment erhält weiteres Darlehen von MK Medien Beteiligungs GmbH

Feldafing (pta000/19.06.2026/18:25 UTC+2)

Die Intertainment AG, Feldafing, hat von ihrem Großaktionär MK Medien Beteiligungs GmbH ein neues Darlehen erhalten. Dieses beläuft sich auf 60.000 Euro. Das Darlehen dient der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs von Intertainment. Es ist in Höhe von 0,75 % über EURIBOR verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 31. Mai 2030. Die Tilgung des Darlehens wurde ebenfalls für diesen Tag vereinbart.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Intertainment AG 
           Bahnhofstraße 30 
           82340 Feldafing 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Felix Petri 
Tel.:         +49 89 21699-0 
E-Mail:        investor@intertainment.de 
Website:       www.intertainment.de 
ISIN(s):       DE0006223605 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781886300148 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2026 12:25 ET (16:25 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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