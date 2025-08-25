DJ PTA-Adhoc: Intertainment AG: Intertainment erhält weiteres Darlehen von MK Medien Beteiligungs GmbH
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Feldafing (pta000/25.08.2025/20:00 UTC+2)
Die Intertainment AG, Feldafing, hat von ihrem Großaktionär MK Medien Beteiligungs GmbH ein neues Darlehen erhalten. Dieses beläuft sich auf 90.000 Euro. Das Darlehen dient der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs von Intertainment. Es ist in Höhe von 0,75 % über EURIBOR verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 31. Mai 2029. Darüber hinaus haben beide Parteien eine Tilgung ab dem 1. Juni 2027 vereinbart, sofern Intertainment zu diesem Zeitpunkt über die entsprechenden Guthaben zur Tilgung des Darlehens verfügt.
