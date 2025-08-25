Anzeige
WKN: 622360 | ISIN: DE0006223605 | Ticker-Symbol: ITN
Tradegate
22.08.25 | 09:39
0,522 Euro
-1,14 % -0,006
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
General Standard
Dow Jones News
25.08.2025 20:33 Uhr
352 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: Intertainment AG: Intertainment erhält weiteres Darlehen von MK Medien Beteiligungs GmbH

DJ PTA-Adhoc: Intertainment AG: Intertainment erhält weiteres Darlehen von MK Medien Beteiligungs GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Intertainment AG: Intertainment erhält weiteres Darlehen von MK Medien Beteiligungs GmbH

Feldafing (pta000/25.08.2025/20:00 UTC+2)

Die Intertainment AG, Feldafing, hat von ihrem Großaktionär MK Medien Beteiligungs GmbH ein neues Darlehen erhalten. Dieses beläuft sich auf 90.000 Euro. Das Darlehen dient der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs von Intertainment. Es ist in Höhe von 0,75 % über EURIBOR verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 31. Mai 2029. Darüber hinaus haben beide Parteien eine Tilgung ab dem 1. Juni 2027 vereinbart, sofern Intertainment zu diesem Zeitpunkt über die entsprechenden Guthaben zur Tilgung des Darlehens verfügt.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Intertainment AG 
           Bahnhofstraße 30 
           82340 Feldafing 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Felix Petri 
Tel.:         +49 89 21699-0 
E-Mail:        investor@intertainment.de 
Website:       www.intertainment.de 
ISIN(s):       DE0006223605 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756144800309 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 14:00 ET (18:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
