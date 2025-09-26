DJ PTA-AFR: Intertainment AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Intertainment AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Feldafing (pta000/26.09.2025/11:53 UTC+2) - Intertainment AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: http://intertainment.de/de/aktie/berichte.htm Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Aussender: Intertainment AG Bahnhofstraße 30 82340 Feldafing Deutschland Ansprechpartner: Felix Petri Tel.: +49 89 21699-0 E-Mail: investor@intertainment.de Website: www.intertainment.de ISIN(s): DE0006223605 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate
