NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Sie rechne bei dem Nahrungsmittelkonzern mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis in Höhe von 3,7 Prozent, schrieb Celine Pannuti in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Gründe dafür seien eine Erholung in den USA, ein stärkeres Geschäft mit abgefüllten Wasser und Premium-Getränken sowie ein höheres internes Realwachstum in der Region Asien, Ozeanien und Afrika./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0038863350
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