Berlin - In der Debatte um die Pflegereform begrüßt der Sozialverband VdK die Bemühungen um Nachbesserungen und spricht sich für Vorschläge von Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) aus. Das berichtet die "Rheinische Post" (Dienstagausgabe).
"Es ist gut, dass die Debatte rund um die Pflegereform noch einmal Fahrt aufnimmt. Die Bundesregierung muss sich jetzt darauf konzentrieren, eine echte Verbesserung zu erwirken", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der "Rheinischen Post". Das Paket müsse in erster Linie den 5,7 Millionen Pflegebedürftigen, die zu Hause gepflegt werden, und ihren Angehörigen helfen, mahnte Bentele.
Der VdK fordere schon lange, was Gesundheitsminister Linnemann jetzt vorgeschlagen habe: Die Rückzahlung der geliehenen 5,2 Milliarden Euro pandemiebedingter Mehrkosten an die soziale Pflegeversicherung. Auch die Zusicherung, Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige nicht zu kürzen, sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagte die VdK-Präsidentin.
"Es ist gut, dass die Debatte rund um die Pflegereform noch einmal Fahrt aufnimmt. Die Bundesregierung muss sich jetzt darauf konzentrieren, eine echte Verbesserung zu erwirken", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der "Rheinischen Post". Das Paket müsse in erster Linie den 5,7 Millionen Pflegebedürftigen, die zu Hause gepflegt werden, und ihren Angehörigen helfen, mahnte Bentele.
Der VdK fordere schon lange, was Gesundheitsminister Linnemann jetzt vorgeschlagen habe: Die Rückzahlung der geliehenen 5,2 Milliarden Euro pandemiebedingter Mehrkosten an die soziale Pflegeversicherung. Auch die Zusicherung, Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige nicht zu kürzen, sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagte die VdK-Präsidentin.
© 2026 dts Nachrichtenagentur