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Newmark ernennt Mike Whitaker zum Group Chief Information Officer



29.09.2026 / 03:10 CET/CEST

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NEW YORK, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ("Newmark" oder "das Unternehmen"), ein führender Berater und Dienstleister im Bereich Gewerbeimmobilien für große institutionelle Investoren, globale Konzerne sowie weitere Eigentümer und Nutzer, gibt die Ernennung von Mike Whitaker zum Group Chief Information Officer von Newmark bekannt. Er wird an den Chief Operating Officer Luis Alvarado berichten und eng mit dem Chief Strategy Officer Kyle Lutnick zusammenarbeiten, um die Technologie-, Daten- und Informationsstrategie von Newmark voranzutreiben. Er wird außerdem Mitglied des Führungsgremiums des Unternehmens sein. Whitaker wird in dieser Funktion die strategische Leitung der Technologie-, Daten- und Informationsinitiativen in allen Geschäftsbereichen von Newmark übernehmen und dazu beitragen, die unternehmensweite Technologiestrategie auf die langfristigen Wachstumsziele und operativen Prioritäten des Unternehmens abzustimmen. Sridhar Potineni , Chief Information Officer bei Newmark, und das Führungsteam im Bereich Technologie werden an Whitaker berichten. "Technologie und Informationen spielen eine immer zentralere Rolle dabei, wie Newmark seine Kunden berät, weltweit agiert und seine Wachstumsstrategie umsetzt", sagte Alvarado. "Angesichts des sich weiter beschleunigenden Innovationstempos ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir uns weiterhin darauf konzentrieren, unternehmensweit skalierbare, sichere und datengestützte Kompetenzen aufzubauen. Mike verfügt über außerordentlich umfassende Erfahrung in der Leitung globaler Technologieunternehmen, und seine Führung wird eine wichtige Rolle dabei spielen, das Unternehmen bei der Umsetzung seiner strategischen Prioritäten zu unterstützen und seine Weiterentwicklung für die Zukunft voranzutreiben." Whitaker ist außerdem als Group Chief Information Officer bei Cantor Fitzgerald tätig und war zuvor als Chief Operating Officer tätig. Bevor er 2024 von Citi zum Unternehmen wechselte, war er dort 15 Jahre lang in leitenden Führungspositionen im Technologiebereich tätig und bekleidete zuletzt das Amt des Leiters für Betrieb und Technologie sowie die Funktion als Mitglied des Führungsteams des Unternehmens. Vor seiner Tätigkeit bei Citi hatte Whitaker leitende Führungspositionen im Technologiebereich bei der Deutschen Bank und bei Barclays Capital inne, wo er unter anderem für die Bereiche "Global Fixed Income", "Global Equities & Prime Finance", E-Commerce sowie für Technologien im algorithmischen Handel verantwortlich war. "Newmark nimmt eine einzigartige Position an der Schnittstelle zwischen Immobilien, Daten und Technologie ein", sagte Whitaker. "Ich freue mich darauf, eng mit der Unternehmensführung zusammenzuarbeiten, um unsere technologischen Kompetenzen weiter zu stärken, unsere talentierten Teams zu unterstützen und dazu beizutragen, die strategischen Prioritäten voranzutreiben, die die nächste Wachstumsphase des Unternehmens prägen werden." Informationen zu Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ("Newmark") ein weltweit führender Berater und Dienstleister im Bereich Gewerbeimmobilien für große institutionelle Investoren und andere Eigentümer, globale Konzerne und andere Nutzer sowie Kreditgeber. Die umfassende Plattform von Newmark, die zielgerichtet aufgebaut und von Exzellenz geprägt ist, ist einzigartig darauf zugeschnitten, den Kunden erstklassige Ergebnisse zu liefern. In den zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2026 erzielte Newmark einen Umsatz von mehr als 3,6 Milliarden US-Dollar. Zum 30. Juni 2026 waren Newmark und seine Geschäftspartner gemeinsam mit über 10.000 Fachkräften in mehr als 195 Niederlassungen auf vier Kontinenten tätig. Erfahren Sie mehr unter nmrk.com oder folgen Sie @newmark . Erörterung zukunftsgerichteter Aussagen zu Newmark

Aussagen in diesem Dokument zu Newmark, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen", die mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Dazu zählen Aussagen zum Geschäft, zu den Ergebnissen, zur finanziellen Lage, zur Liquidität sowie zum Ausblick des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können und mit dem Risiko verbunden sind, dass die tatsächlichen Auswirkungen möglicherweise erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Newmark keine Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen. Eine Erörterung zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen, finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Newmark, unter anderem in den darin dargelegten Risikofaktoren und der "Special Note on Forward-Looking Information" sowie in etwaigen Aktualisierungen dieser Risikofaktoren und der "Special Note on Forward-Looking Information" in späteren Berichten auf Formular 10-K, Formular 10-Q oder Formular 8-K. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/newmark-ernennt-mike-whitaker-zum-group-chief-information-officer-302892119.html



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