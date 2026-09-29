Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Lindt & Sprüngli passt Ausblick für Umsatzwachstum 2026 an



29.09.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Medienmitteilung: Angepasster Ausblick für das Gesamtjahr 2026 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Lindt & Sprüngli passt ihren Ausblick für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2026 von 4-6% auf 0-2% an. Die Verbesserung der EBIT-Marge um 20-40 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr wird bestätigt

Infolge hoher Preissensibilität auf Konsumentenseite liegen Auftragsvolumen insbesondere im saisonalen Geschäft in einigen europäischen Märkten unter den Erwartungen; zusätzlich wirkte sich die extreme Hitze im Sommer negativ auf die Umsätze in Europa aus

Robustes Wachstum in wichtigen Märkten wie Nordamerika und Asien

Die Gruppe geht davon aus, 2027 positives Volumenwachstum zu erzielen - dank höherer Markeninvestitionen, ihrer Innovationskraft, einer angepassten Preisstrategie sowie Kosteneinsparungen und tieferen Kakaopreisen

Die Gruppe bestätigt ihre mittel- bis langfristigen Ziele ab 2028 Kilchberg, 29. September 2026 - Lindt & Sprüngli hat ihren Jahresausblick für das organische Umsatzwachstum 2026 von 4-6% auf 0-2% angepasst. Die verhaltene Konsumentenstimmung und gestiegene Preissensibilität haben zu tiefer als erwarteten Auftragsvolumen vor allem im saisonalen Geschäft geführt - insbesondere in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Darüber hinaus hat sich die extreme Hitze diesen Sommer in Europa negativ auf den Umsatz der gesamten Schokoladenindustrie ausgewirkt. Die Gruppe bestätigt ihre Erwartungen für eine verbesserte EBIT-Marge im Jahr 2026 um 20-40 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr sowie ihre strategischen mittel- bis langfristigen Wachstumsziele ab 2028, basierend auf einer angepassten Preisstrategie und konsequentem Kostenmanagement. Adalbert Lechner, Group CEO von Lindt & Sprüngli: "Die notwendigen Preiserhöhungen infolge der historisch hohen Kakaopreise und die verhaltene Konsumentenstimmung führten in einigen europäischen Märkten zu tiefer als erwarteten Auftragsvolumen, insbesondere im saisonalen Geschäft. Die extreme Hitze diesen Sommer wirkte sich zusätzlich negativ auf den Umsatz in Europa aus. Während die Nachfrage insbesondere in Deutschland, der Schweiz und Österreich schwächer ausfiel, sind wir in wichtigen Märkten wie Nordamerika und Asien robust gewachsen. Nachdem die Kakaopreise gegenüber ihren historischen Höchstständen inzwischen nachgegeben haben, erwarten wir, dass sich auch der Kostendruck in den kommenden Monaten wieder schrittweise normalisiert. Wir gehen davon aus, dass sich die Nachfrage erholt und wir 2027 ein positives Volumenwachstum erzielen werden - dank unserer angepassten Preisstrategie, höherer Markeninvestitionen, unserer Innovationskraft sowie konsequentem Kostenmanagement, unterstützt durch unsere starke Bilanz und unseren anhaltend robusten Free Cashflow." Mittel- bis langfristige Ziele bestätigt Die Gruppe bestätigt ihre mittel- bis langfristigen Ziele, ab 2028 ein organisches Umsatzwachstum von 6-8% zu erwirtschaften und ihre EBIT-Marge um jährlich 20-40 Basispunkte zu verbessern. Wie üblich wird die Gruppe ihren Finanzausblick für 2027 im ersten Quartal 2027 veröffentlichen. Der Trend zum Genuss von Premium-Schokolade wird langfristig anhalten und die Position von Lindt & Sprüngli als weltweiter Marktführer im Premiumschokoladensegment untermauern. Nächste Veröffentlichung: Umsatz 2026, Dienstag, 19. Januar 2027, 7:00 Uhr CET Medienkontakt | +41 44 716 22 33 | media@lindt.com

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Seit über 180 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 41 Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen sowie über ein Netzwerk von rund 100 Distributoren rund um den Globus vertrieben. Zudem betreibt Lindt & Sprüngli rund 650 eigene Shops. Mit rund 15,500 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2025 einen Umsatz von CHF 5,92 Mrd. Unsere Verpflichtung, zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen, leitet das Handeln und die Bestrebungen des Unternehmens. Seit 2008 ist das Lindt & Sprüngli Farming Program unser Standard für die verantwortungsvolle Beschaffung von Kakao.

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