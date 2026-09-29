Kilchberg - Lindt&Sprüngli hat seinen Ausblick für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2026 deutlich nach unten angepasst. An den mittel- und langfristigen Zielen hält das Unternehmen indes fest und bestätigt auch die EBIT-Prognose. Der Schokoladen-Hersteller erwartet nun noch ein Wachstum von 0 bis 2 Prozent, nachdem bisher 4 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt worden waren. Als Gründe nennt der Konzern in einer Mitteilung vom Dienstag eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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