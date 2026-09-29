Zürich - Der Anteil teilzeitarbeitender Männer in der Schweiz hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt. Eine vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstützte Studie zeigt nun aber, dass nur jeder zehnte Mann mit entsprechendem Wunsch sein Pensum auch tatsächlich reduziert. Die Schweiz weist mit einer Teilzeitquote von 40 Prozent unter allen Erwerbstätigen den zweithöchsten Wert innerhalb der OECD-Länder auf. Die am Montag veröffentlichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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