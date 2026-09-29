Basel - Forschende am Biozentrum der Universität Basel und am FMI haben die bislang detaillierteste Karte des motorischen Kortex der Maus erstellt. Sie zeigt 16 fein gegliederte Bereiche und liefert neue Einblicke in die Schaltkreise, die unsere Bewegungen steuern. Die Ergebnisse könnten helfen, Erkrankungen wie amyotrophe Lateralsklerose und Demenz besser zu verstehen. Ob wir nach einer Tasse greifen oder den Kopf drehen: Für jede Bewegung muss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab