Anzeige / Werbung

Die moderne Kriegsführung ändert sich im Wochentakt.

Rheinmetall und Anduril Industries: Etablierte Produktzyklen als Bremse?

Rheinmetall und Anduril Industries treiben zwar gewaltige technologische Entwicklungen voran, stoßen aber zunehmend an die Grenzen traditioneller Entwicklungsgeschwindigkeiten. Der europäische Rüstungskonzern Rheinmetall bewegt mit dem autonomen Mission Master CXT Nutzlasten von bis zu 1.000 kg und erzielt durch einen dieselelektrischen Hybridmotor eine Reichweite von bis zu 450 km. Anduril Industries aus Südkalifornien bringt mit seinem Betriebssystem Lattice OS unzählige Sensordaten in Echtzeit zusammen. Die Software senkt den Sensor-to-Shooter-Zyklus deutlich. Dennoch sind beide großen Rüstungsschmieden für den Bedarf der Ukraine teils noch immer zu langsam. Wer diesen Markt und künftige Konfliktherde bedienen will, muss seine Prozesse radikal abkürzen. Genau hier kommen agile Akteure ins Spiel. Neben Anbietern aus der Ukraine macht jetzt auch First Hydrogen von sich reden.

First Hydrogen: Modulare UGV-Plattform setzt neue Standards

First Hydrogen positioniert sich aktuell als dynamischer Problemlöser rund um Drohnentechnologie. Ursprünglich auf wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuge fokussiert, setzt das Unternehmen inzwischen auch auf autonome Robotik. Über eine Vereinbarung zum Erwerb einer 60-prozentigen Mehrheitsbeteiligung an Exodus Actuation Solutions - gegen zwei Millionen eigene Aktien und eine gestaffelte Finanzierung von 2 Mio. USD, vorbehaltlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange - erhält First Hydrogen Zugriff auf 26 erteilte und 10 angemeldete Patente, die Exodus besitzt oder lizenziert, für Hochleistungsmotoren, hochkomplexe Getriebesysteme und Präzisionsaktuatoren. Diese elektromechanischen Komponenten sollen in der Robotik die Drehmomentdichte sowie die Energieeffizienz deutlich steigern und gleichzeitig Geräuschentwicklung und Systemkosten reduzieren. Um diese Schlüsseltechnologien auf den Markt zu bringen, gründete das Management unlängst die Tochtergesellschaft First Humanoid Corp.

Aktie von First Hydrogen mit ersten positiven Signalen.

Wie Schätzungen von RBC Capital Markets unterstreichen, könnte der Markt für humanoide Robotik bis 2050 ein Volumen von rund 9 Bio. USD erreichen. Am Montag meldete First Hydrogen die Fertigstellung der eigenen kommerziellen Drohnen-UGV-Plattform. Architektonisch stützt sich das Fahrzeug auf einen offenen, modularen Ansatz, der Einsatzkräften den standardisierten, schnellen Wechsel missionsspezifischer Nutzlasten direkt im Feld erlauben soll. Ein kombiniertes System aus Solarzellen, Hochleistungsbatterien und Wasserstoffbrennstoffzellentechnologie soll das Chassis mit Energie versorgen. Der solargestützte Batteriemodus soll einen nahezu geräuschlosen Betrieb beim verdeckten Einsatz ermöglichen, während der Wasserstoffantrieb die Reichweite gegenüber reinen Batterielösungen maximieren soll. Das patentierte Chassis soll zudem über amphibische Eigenschaften verfügen, um Wasser zu überwinden. Herzstück ist jedoch das integrierte Drohnenstartmodul, das Marsupial-Einsätze direkt aus dem Fahrzeug heraus ermöglicht und Drohnen tief ins Einsatzgebiet bringen kann. Was die Ukraine vor wenigen Wochen vorgemacht hat, will First Hydrogen in umgekehrter Form (Bodendrohnen transportieren Luftdrohnen) in Höchstgeschwindigkeit zur Serienreife bringen.



First Hydrogen: Exklusivrechte hebeln Margen für Drones-as-a-Service

Die Grundlage für die Skalierung der UGV-Plattform ist bereits vertraglich festgelegt: First Hydrogen sicherte sich die weltweiten Exklusivrechte für die Kommerzialisierung der Plattform gegen eine wettbewerbsfähige Lizenzgebühr von lediglich 1% des Bruttoumsatzes auf patentierte Produkte. Die niedrige Lizenzgebühr belastet künftige Margen nur geringfügig und eröffnet Spielräume für Drones-as-a-Service-Modelle oder direkte Beschaffungsverträge mit Regierungsbehörden und Militärs. Die Entwicklungskosten trägt First Hydrogen vollständig selbst. Das zugrundeliegende UGV-Patent soll die Plattform vor Imitation durch Konkurrenten schützen und Umsätze für First Hydrogen sichern. Den vertraglichen Entwicklungsmeilenstein, für den zwei Jahre vorgesehen waren, erreichte First Hydrogen mit der jüngsten Meldung nach knapp vier Wochen. Damit setzt das Unternehmen bewusst ein Zeichen: Man will potenzielle Kunden mit einer Geschwindigkeit überzeugen, die man sonst nur aus der Ukraine kennt.



First Hydrogen: Lukrative Partnerschaften voraus?

Die jüngste Unternehmensmeldung zeigt, dass im Rüstungssektor auch für kleinere Technologieanbieter Chancen liegen. Das Marsupial-Konzept trifft den operativen Schmerzpunkt westlicher Streitkräfte punktgenau - autonome und zugleich flexible Lösungen sind gefragt. Technologieunternehmen haben naturgemäß einen hohen Kapitalbedarf, der strategisch klug gemanagt werden muss. Genau hier könnten die jüngsten Erfolge als Türöffner dienen. Die erfolgreiche Fertigstellung der modularen Drohnenplattform hat das Potenzial, exakt jene finanzstarken Partner, Joint-Venture-Kandidaten und staatlichen Beschaffungsbehörden anzulocken, die First Hydrogen für den nächsten großen Wachstumssprung dringend benötigt. Die Aktie ist ebenso wie das Geschäftsmodell hochspekulativ. Da der Wert jedoch in der Nähe seines 52-Wochen-Tiefs gehandelt wird, sollten erfahrene Anleger ein Auge auf First Hydrogen werfen.



Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.kapitalerhoehungen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.kapitalerhoehungen.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-Mail:

office[at]apaton-finance.de

Geschäftsführer:

Mario Hose

USt.-IdNr. DE258728914

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover

Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Chefredakteur)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz

Juliane Zielonka

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.kapitalerhoehungen.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.

Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA32057N1042