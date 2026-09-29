Zürich - In der Schweiz sind die Preise für Wohnen und Mobilität im August deutlich gestiegen. Vor allem Heizöl, Diesel und Benzin haben sich im Jahresvergleich als Folge des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten stark verteuert. Doch auch andere Kosten legten zu. Der vierteljährlich erhobene «Womo-Preisindex» des Vergleichsportals Comparis stieg im August 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,4 Prozent. Damit seien die Kosten für Wohnen und Mobilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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